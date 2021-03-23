СМИ выяснили, чем заняты военные США в Сирии: не обошлось без нефти

Новые американские махинации в Сирии и Ираке "вскрыли" журналисты сирийских СМИ. По данным агентства САНА, в котором объединили все поступающие данные, речь идёт об "экспроприации" примерно трёх сотен нефтяных цистерн.

Ситуация, как пишут в САНА, развивалась следующим образом. Ранее местные СМИ неоднократно писали о том, что с территории сирийских месторождений нефть вывозят в Ирак, причём занимаются этим "оккупационные силы" США. И вот — новые масштабные доказательства "американского рейдерства":

"…американские оккупационные силы направили сегодня [23 марта] утром колонну из 300 цистерн с нефтью, украденной с сирийских месторождений, на территорию Ирака", — указано в сообщении.

Известно, что счёт подобным колоннам идёт на десятки, а вывозят из Сирии не только нефть, но и пшеницу, а также и другие товары. Всё это, по мнению САНА, — часть большой операции по "разграблению сирийских природных ресурсов и лишению доступа к ним сирийцев".