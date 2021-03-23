МИД Украины против открытия офиса "Справедливой России" в ДНР

Инициатива "Справедливой России — За правду" об открытии офиса в Донецке получила острую критику украинских властей.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил следующее:

"Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в своё политическое, экономическое и электоральное поле".

По мнению спикера, Россия стремится укрепить таким образом свои позиции в регионе.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России", жителей временно оккупированных территорий, грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", — считает Олег Николенко.

Ранее в СР сообщили о грядущем создании в ДНР своего партийного центра. Руководителем офиса назначен помощник лидера партии Сергея Миронова Алексей Жигулин. Основной задачей центра станет помощь жителям республики в получении российского гражданства и работа по защите избирательных прав населения.