Пресс-секретарь президента России высказался об отношениях с США и ЕС

В России участились призывы к ужесточению отношений с США. По этому вопросу высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам чиновника, большая часть подобных суждений носит личный характер и не связана с официальной позицией государства. При этом межгосударственные отношения могут строиться исключительно на взаимовыгодной и равноправной основе.

"И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми", — выделил Дмитрий Песков.

Формирование внешней политики России должно осуществляться в соответствии с национальными интересами.

"Мы глубоко убеждены, что несмотря ни на что развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе и между Россией и Брюсселем как ЕС отвечает интересам как россиян, так и европейцев, принимая во внимание, что россияне, по сути, те же европейцы, неотъемлемая часть Европы", — отметил пресс-секретарь.

Отношения Москвы и Брюсселя основываются на богатых совместных интересах. В настоящее время они прерваны по инициативе ЕС.

Российские власти надеются, что рано или поздно в Европе возникнет политическая воля и "всё-таки пробьётся через глухую стену непонимания".