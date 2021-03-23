"Правый сектор" признан нацистской организацией на Украине

На Украине выступили против сторонников "Правого сектора". По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, члены "ПС" являются обычными неонацистами.

Именно так были охарактеризованы со стороны украинского чиновника сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора".

"Видите надпись "А.С.А.В." — это неонацистская надпись, используется по всему миру", — резюмировал Антон Геращенко. Члены "ПС", по его словам, являются "маргиналами, неонацистами и скинхедами из профашистских кругов".

Люди с надписями на одежде "А.С.А.В." появились возле офиса президента. В их адрес будут направлены официальные подозрения в связи с событиями у президентской резиденции.

"Лицам, которые поджигали табличку и двери, выбивали стекла, будут предъявлены гражданские иски о компенсации и возмещении причинённого вреда", — заявил замминистра.