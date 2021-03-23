Глава ФЗНЦ: Ливия — марионетка в руках Запада

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей подверг сомнению доклад представителей ООН по Ливии от 18 февраля 2021 года. После ознакомления с ним Шугалей подал в международную организацию соответствующий документ.

Общественный деятель подчеркнул, что в ООН неверно истолковали то, что на самом деле происходит в африканском государстве. Львиная доля утверждений докладчиков сделана с оговорками вроде "конфиденциальные источники" и "интервью заслуживает доверия". В части доклада, где речь шла о России, эксперты использовали данные интернет-изданий, некорректно отражающих новости про РФ под влиянием материального стимулирования из США.

"Вы считаете, им можно верить?" — задался вопросом Шугалей.

Ученый считает, что современная Ливия — марионетка в руках западной политической элиты. По его словам, истеблишмент намеренно поддерживает конфликты, разрывающие страну на части. Россиянин подчеркнул, что необходимо разобраться в том, кто угрожает миру, а кто пытается спасти африканское государство.

"Поверьте, ливийцы не меньше чем Совет Безопасности ООН хотят мира в своей стране. И что самое важное — просят им просто не мешать этот мир построить", — заявил эксперт.

Максим Шугалей рассказал, что он попал в плен в Ливии во время проведения социсследования. Накануне саммита Россия-Африка он собирал данные о том, как обстоят дела в раздираемой кланами и вооруженным противостоянием стране. Социолог обратил внимание на отсутствие главенства закона и права, а также на чудовищные условия в ливийских тюрьмах. По его словам, там нет правосудия.

Напомним, Максим Шугалей прибыл в Ливию по согласованию с местной властью в 2019 году. Вместе с коллегой Самером Суэйфаном они проводили социологическое исследование. Через какое-то время без всяких обоснований их захватили вооруженные люди и поместили в тюрьму "Митига". Там россияне провели полтора года. Все время заключения к пленникам не пускали адвокатов и дипломатов. Кроме того, узникам довелось пережить пытки.