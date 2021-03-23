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Пасхальный локдаун: в Германии продлили карантин из коронавируса

Мир » Европа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, COVID-ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля.

Пасхальный локдаун: в Германии продлили карантин из коронавируса

Нынешний карантинные меры действуют до 28 марта. В ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, Меркель отметила, что в Германии сейчас третья волна пандемии, ситуация осложняется доминирующим более опасным британским штаммом вируса.

По словам канцлера ФРГ, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля, при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". На протяжении пяти дней будет действовать принцип "мы сидим дома". Возможны частные встречи между членами двух домохозяйств, при этом число участников встречи не должно превышать пять (исключение — дети до 14 лет).

Кроме того, если за 7 дней число новых случаев заражения на 100 тысяч жителей будет превышать 100, ограничительные меры в данном регионе будут ужесточаться.

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Автор: Алексей Корнеев
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