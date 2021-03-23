Несмотря на нежелание некоторых европейских чиновников, "Спутник V" постепенно становится всё ближе к появлению в "вакцинном пуле" ЕС.

Как сообщил СМИ директор итальянского учреждения Lazzaro Spallanzani профессор Франческо Вайя, исследования российской вакцины могут стать для ЕС "шагом вперёд".

В беседе с РИА "Новости" эксперт уточнил, что Италия проведёт исследования "Спутника V" по части эффективности против различных вариантов коронавируса.

"Мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса — английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в "Спалланцани", — поддаются воздействию "Спутника" для производства антител.

Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперёд для Европы, потому что, очевидно, для нас в такое время крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных штаммов COVID", — сообщил Вайя для РИА "Новости".