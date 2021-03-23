Украина в очередной раз осталась без сессии НАТО

В очередной раз возникают проблемы в отношениях Украины и НАТО. На этот раз представители альянса решили перенести майскую сессию, которую так ждёт Киев, на 2022 год.

Напомним, что Украина готовится встречать сессию парламентской ассамблеи НАТО с 2020 года. Первой озвученной датой стал май 2020 года, однако по понятным причинам мероприятие пришлось перенести на май 2021 года. Теперь же, как передаёт через Facebook спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в НАТО решили не рисковать и "сдвинуть" встречу ещё на год.

"Для Верховной рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнёрам, что по предложению Украины согласовали её проведение в мае 2022 года", — написал политик.

Напомним, что в рамках сессии НАТО на Украине планировались не только протокольные встречи, но и заседания различных комитетов, ознакомительные визиты и прочие мероприятия.