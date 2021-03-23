Россия и Китай продлили договор о добрососедстве

На очередные пять лет был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Как утверждает глава МИД Китая Ван И, за последние 20 лет заложена основа для "здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений".

"Мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений", — цитирует его слова РИА "Новости".

Ранее российский коллега Ван И — Сергей Лавров — объяснил, почему Китаю и России нужно отказываться от доллара.