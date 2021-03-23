Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков объяснил западную истерию вокруг Калининграда
Байден приказал обновить условия для несовершенннолетних мигрантов
Стрельба в супермаркете в Колорадо, минимум шесть погибших
Якобы погибшая в Хибинах из-за лавины девочка оказалась жива
Малахов назвал Аршавина ублюдком за обращение с бывшей женой
Саперы в Сирии уничтожили пещеры, в которых базировались боевики
Лера Кудрявцева попала в больницу прямо со съемок
Музыкант KISS не видит смысла писать новые песни
Представители бизнеса устроили акцию протеста в Киеве

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве

Мир » Азия » Центразия

На очередные пять лет был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Как утверждает глава МИД Китая Ван И, за последние 20 лет заложена основа для "здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений".

"Мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений", — цитирует его слова РИА "Новости".

Ранее российский коллега Ван И — Сергей Лавров — объяснил, почему Китаю и России нужно отказываться от доллара.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Россия и Китай продлили договор о добрососедстве
Назван срок выхода анимационного фильма об Александре Невском
Роструд: каждый шестой готов переехать "за работой" в столицу
Пушков объяснил западную истерию вокруг Калининграда
Байден приказал обновить условия для несовершенннолетних мигрантов
Стрельба в супермаркете в Колорадо, минимум шесть погибших
Якобы погибшая в Хибинах из-за лавины девочка оказалась жива
Малахов назвал Аршавина ублюдком за обращение с бывшей женой
Саперы в Сирии уничтожили пещеры, в которых базировались боевики
Лера Кудрявцева попала в больницу прямо со съемок
Популярное
Бывший СССР
Путин провозгласил новую империю

Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.

Путин провозгласил новую империю
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Мир. Новости мира
Россию больше не устраивает роль "терпилы"
Мир. Новости мира
Александр Рар: Германия постоянно учит Россию, что правильно, а что нет
Любовь Степушова США обречены на поражение в борьбе на два фронта Любовь Степушова Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров
Южная Азия
США обречены на поражение в борьбе на два фронта
Общество
Соцопрос выявил новые страхи детей-"мажоров"
В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V
Мир. Новости мира
В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников