На очередные пять лет был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Как утверждает глава МИД Китая Ван И, за последние 20 лет заложена основа для "здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений".
"Мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений", — цитирует его слова РИА "Новости".
Ранее российский коллега Ван И — Сергей Лавров — объяснил, почему Китаю и России нужно отказываться от доллара.
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