По распоряжению администрации американского президента Джо Байдена на границе с Мексикой построят новые центры для несовершеннолетних нелегальных мигрантов.
"В ближайшие дни и недели мы объявим об открытии еще большего их числа", — заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки. В частности, там дети смогут получить помощь медперсонала.
Приток иммигрантов из Мексики в США становится все сильнее. Многие, в том числе оппоненты Байдена, считают, что дело в слишком мягком отношении последнего к проблеме. Распространена и критика того, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.
Ранее Псаки отметила, что Джо Байден не планирует лично посещать "проблемные" зоны в районе южной границы США.
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