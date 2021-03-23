Байден приказал обновить условия для несовершенннолетних мигрантов

По распоряжению администрации американского президента Джо Байдена на границе с Мексикой построят новые центры для несовершеннолетних нелегальных мигрантов.

"В ближайшие дни и недели мы объявим об открытии еще большего их числа", — заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки. В частности, там дети смогут получить помощь медперсонала.

Приток иммигрантов из Мексики в США становится все сильнее. Многие, в том числе оппоненты Байдена, считают, что дело в слишком мягком отношении последнего к проблеме. Распространена и критика того, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Ранее Псаки отметила, что Джо Байден не планирует лично посещать "проблемные" зоны в районе южной границы США.