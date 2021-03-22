Представители бизнеса устроили акцию протеста в Киеве

Акцию протеста против ограничений, связанных с введением карантина, провели в Киеве предприниматели. При этом было перекрыто движение по улице Грушевского.

Собравшись на Майдане Независимости, бизнесмены отправились к зданию правительства. В число их требований входит разрешение работать, пока идет карантин. Также они выступают против закона, заставляющего представителей малого бизнеса иметь кассовые аппараты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

А два дня назад около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, приговорённого к семи годам заключения.