Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Студент из Нижнего Тагила на спор "заминировал" колледж
МВД Белоруссии отрицает данные о "тысяче уволившихся" милиционеров
Женщина и ребёнок погибли в Самарской области, провалившись в полынью
Абрамович будет судиться с издателем книги "Люди Путина"
Скончался экс-замглавы СВР Виталий Маргелов
Собаки задушили пятиклассницу в Московской области
Попавшие под лавину туристы в Хибинах выбирали маршрут сами - CK
МКС изменит высоту своей орбиты
ЕС обвиняют в приверженности геополитике в вопросе со "Спутником V"

Представители бизнеса устроили акцию протеста в Киеве

Мир » Бывший СССР » Украина

Акцию протеста против ограничений, связанных с введением карантина, провели в Киеве предприниматели. При этом было перекрыто движение по улице Грушевского.

Собравшись на Майдане Независимости, бизнесмены отправились к зданию правительства. В число их требований входит разрешение работать, пока идет карантин. Также они выступают против закона, заставляющего представителей малого бизнеса иметь кассовые аппараты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

А два дня назад около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, приговорённого к семи годам заключения.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Бостонскому террористу могут "вернуть" смертный приговор
Студент из Нижнего Тагила на спор "заминировал" колледж
МВД Белоруссии отрицает данные о "тысяче уволившихся" милиционеров
Женщина и ребёнок погибли в Самарской области, провалившись в полынью
Абрамович будет судиться с издателем книги "Люди Путина"
Скончался экс-замглавы СВР Виталий Маргелов
Собаки задушили пятиклассницу в Московской области
Попавшие под лавину туристы в Хибинах выбирали маршрут сами - CK
МКС изменит высоту своей орбиты
ЕС обвиняют в приверженности геополитике в вопросе со "Спутником V"
Популярное
Бывший СССР
Путин провозгласил новую империю

Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.

Путин провозгласил новую империю
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Мир. Новости мира
Россию больше не устраивает роль "терпилы"
Мир. Новости мира
Александр Рар: Германия постоянно учит Россию, что правильно, а что нет
Любовь Степушова США обречены на поражение в борьбе на два фронта Любовь Степушова Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров
Южная Азия
США обречены на поражение в борьбе на два фронта
Мир. Новости мира
В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V
Соцопрос выявил новые страхи детей-"мажоров"
Общество
Соцопрос выявил новые страхи детей-"мажоров"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников