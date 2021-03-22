МВД Белоруссии отрицает данные о "тысяче уволившихся" милиционеров

В МВД Белоруссии отрицают данные о том, что из состава белорусской милиции с момента выборов президента уволилось более тысячи человек.

Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова назвала в эфире телеканала "Беларусь 1" такую информацию "чистейшим фейком" и добавила, что в сравнении с 2019 годом в прошлом году количество уволенных снизилось более чем на 400 человек.

Информация о тысяче уволенных милиционеров распространена силами оппозиции в стране, передает РИА "Новости".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал двух возможных кандидатов на место главы республики в будущем.