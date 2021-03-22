Боррель считает, что Россия идет на конфронтацию с ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом.

Он заявил, что Москва от официального Брюсселя удаляется все дальше и дальше. Вопрос взаимоотношений с ней поднимут на Евросовете в конце недели.

Ранее Боррель после своего визита в Москву и общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Россия не заинтересована в восстановлении отношений с ЕС. Впрочем, по его словам, диалог с Россией Европе все же необходим.