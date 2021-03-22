Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом.
Он заявил, что Москва от официального Брюсселя удаляется все дальше и дальше. Вопрос взаимоотношений с ней поднимут на Евросовете в конце недели.
Ранее Боррель после своего визита в Москву и общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Россия не заинтересована в восстановлении отношений с ЕС. Впрочем, по его словам, диалог с Россией Европе все же необходим.
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