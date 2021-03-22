Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях ЕС и России, а также назвал условия для их улучшения, говорится в распространенном заявлении ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сообщается, что разговор состоялся в преддверии саммита Евросоюза 25 и 26 марта, на котором состоится стратегическая дискуссия по будущему европейско-российских отношений.
"Президенты обсудили отношения между ЕС и Россией. Мишель выразил мнение, что европейско-российские связи находятся на низком уровне и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов. В настоящее время существуют разногласия во многих сферах", - говорится в документе.
В ЕС подчеркивают, что "отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека".
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