Глава Евросовета назвал три условия для улучшения отношений РФ с ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях ЕС и России, а также назвал условия для их улучшения, говорится в распространенном заявлении ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что разговор состоялся в преддверии саммита Евросоюза 25 и 26 марта, на котором состоится стратегическая дискуссия по будущему европейско-российских отношений.

"Президенты обсудили отношения между ЕС и Россией. Мишель выразил мнение, что европейско-российские связи находятся на низком уровне и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов. В настоящее время существуют разногласия во многих сферах", - говорится в документе.

В ЕС подчеркивают, что "отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека".