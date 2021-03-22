Главный инфекционист США положительно оценил вакцину "Спутник V"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят "довольно хорошо", об этом он заявил в интервью программе Hugh Hewitt Show.

Ранее Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".

"Данные по российской вакцине выглядят довольно хорошо, я видел некоторые отчёты", — ответил Фаучи на вопрос об эффективности российских и китайских вакцин.

При этом он отметил, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных.

"Но я думаю, что российская вакцина довольно эффективна", — добавил Фаучи.