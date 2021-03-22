Лучше, чем в 2016: Трамп снова "победил" на выборах

Продолжает радовать своих сторонников Дональд Трамп: бывший президент США сообщил, что "победил" на двух выборах подряд, причём выборы 2020-го года прошли даже лучше, чем выборы 2016-го.

Выступая на подкаст-шоу The Truth with Lisa Boothe, Трамп уверил сторонников, что в 2020 году набрал около 75 млн голосов, а также рассказал, что ему было обидно слышать критику в адрес тех, кто за него голосовал.

"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли… Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", — уточнил Трамп.

Также Трамп не пожалел критики для своих оппонентов: на этот раз досталось лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу. Трамп уверен, что политик совершенно ничего не сделал для того, чтобы "побороться" за победу.