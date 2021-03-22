Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих.

"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли… Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", — рассказал Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

Кроме того, бывший президент вновь выступил с критикой в адрес лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который, по словам Трампа, должен был "бороться", но "не сделал ничего". На вопрос ведущей подкаста, говорил ли с ним Трамп, бывший президент сказал, что не особо хочет с ним разговаривать.