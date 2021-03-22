За двумя зайцами: в Киеве уточнили сроки вступления в НАТО и ЕС

Власти Украины продолжают уверенно "вести" страну в НАТО. По их подсчётам, ждать осталось недолго: примерно через 5-10 лет страна наконец вступит в столь желанный альянс.

Новые сведения по вступлению Украины в НАТО озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, страна готова сразу к двум важным событиям: вступлению не только в НАТО, но и в ЕС.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

На текущий момент Украине стоит приложить больше усилий для вступления сразу в два объединения: в частности, нужно бороться с коррупцией и достигать "европейских стандартов" работы судебной системы.