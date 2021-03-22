Власти Хорватии ждут российских "цифровых кочевников"

Новая задумка властей Хорватии — все россияне, которые приезжают в страну не только отдыхать, но и работать, получат различные приятные бонусы.

Как сообщает сайт АТОР, фрилансеры из РФ (а также из прочих стран, не входящих в ЕС), получат специальное временное разрешение на проживание в стране. Действовать оно будет до года.

Среди преимуществ нового разрешения для "цифровых кочевников" — бесплатный курс хорватского языка, возможность устроить детей в школу (даже в государственную), предоставить работодателю все нужные документы.

"В России уже стал распространяться формат bleisure — совмещение отдыха и работы. Многие россияне сейчас выбирают для этого черноморские курорты. Мы рассчитываем, что в условиях закрытия большинства европейских направлений, возможность поработать и отдохнуть летом на хорватском побережье привлечёт тех, чья работа или бизнес предполагают дистанционный формат", — объяснил идею глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.