Прогноз МИД РФ: "конфликтное сосуществование" с ЕС продлится

МИД России выступило с критичным заявлением по отношению к европейской внешнеполитической повестке дня.

По словам заместителя министра иностранных дел Александр Грушко, текущие отношения Москвы и ЕС имеют характер "конфликтного сосуществования".

"Делается это не только в стремлении вернуть доминирующее глобальное положение стран коллективного Запада, но и (это очевидно для всех) для внутренней консолидации в кризисных условиях", — заявил Александр Грушко.

Чиновник считает, что в Европе есть ряд сил, использующих фактор внешней угрозы в целях повышения сплочённости европейского сообщества. При этом они не гнушаются никакими "грязными" методами.

Подобное находит негативное отражение на отношениях Брюсселя и Москвы.

В самой Европе усиливаются евроскептические настроения, растёт социальная нестабильность, усиливается угроза терроризма, нелегальной миграции, киберпреступности, коронавирусной опасности.

Выступление высокопоставленного российского чиновника стало продолжением заявления главы МИД России Сергея Лаврова о "разрушении инфраструктуры отношений" с ЕС.