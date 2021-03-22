Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пожелал удачи действующему главе государства Джо Байдену в своем письме, однако не стал раскрывать всего содержания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.
"Главным образом я пожелал ему удачи", — заявил Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe. Он отметил, что письмо состоит из нескольких страниц.
"Оно (было написано — Прим. ред.) от всего сердца, потому что мне хочется, чтобы он добился успеха", — добавил бывший американский лидер.
При этом Трамп отказался раскрывать содержание письма.
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