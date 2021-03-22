Принца Гарри и Меган Маркл уличили во лжи

Бывшие члены британского королевского дома принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре очередного скандала.
Во время интервью с известной телеведущей Опрой Уинфри они заявили о тайной росписи за три дня до официальной церемонии. Мероприятие якобы проходило на заднем дворе дома и осталось недоступным для прессы.
Информацию опровергло Регистрационное бюро Великобритании, предоставившее документ о заключении брака герцогов Сассекских 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Соответственно, никакой тайной церемонии не было.
По мнению экспертов, это могла быть репетиция официального торжества, но никак не роспись супружеской пары.
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