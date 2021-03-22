Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Идея есть, курса — нет: о Лаврове, криптоанархистах и замене доллару
Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА
Зеленского сменит неизвестный оппозиционер
Повышение ключевой ставки не сильно ударит по гражданам и компаниям
Трусова чисто сделала четыре четверных прыжка на тренировке перед ЧМ
"Настоящий рэкет": эксперт оценил последствия приватизации "Мотор Сич"
Оздоев не поможет сборной России в матче с Мальтой
Беседа дорогу строит: почему важен открытый диалог Байдена и Путина
Эксперт оценил нововведения в правилах купли-продажи авто с пробегом

Принца Гарри и Меган Маркл уличили во лжи

Мир » Европа

Бывшие члены британского королевского дома принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре очередного скандала.

Во время интервью с известной телеведущей Опрой Уинфри они заявили о тайной росписи за три дня до официальной церемонии. Мероприятие якобы проходило на заднем дворе дома и осталось недоступным для прессы.

Информацию опровергло Регистрационное бюро Великобритании, предоставившее документ о заключении брака герцогов Сассекских 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Соответственно, никакой тайной церемонии не было.

По мнению экспертов, это могла быть репетиция официального торжества, но никак не роспись супружеской пары.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Антон Бредихин, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Беседа дорогу строит: почему важен открытый диалог Байдена и Путина
Эксперт оценил нововведения в правилах купли-продажи авто с пробегом
Российские политики соревнуются в критике Байдена
Резцова раскритиковала Большунова за его поведение
Кому нужно выпускать на волю маньяков
Эксперт поддержал стремление уйти от использования доллара
Российская легкоатлетка Куличенко перейдёт в сборную Кипра
В России появятся мясо и хлеб из белка насекомых
Как выбраться из долговой ямы?
В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет
Популярное
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности

Александр Артамонов рассказ﻿ал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.

Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Северная Америка
"Позор для США!": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Парад мошенников
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников