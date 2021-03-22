"Настоящий рэкет": эксперт оценил последствия приватизации "Мотор Сич"

История с "Мотор Сич", похоже, близка пусть и к промежуточному, но финалу: многострадальный завод хотят приватизировать. По мнению Киева, такой шаг решит многие проблемы. Но не забыли ли политики кое-что важное?

По уточнённым данным, приватизация завода может обернуться тем, что у примерно 3 500 "малых" акционеров (среди которых, к слову, есть и работники завода), просто-напросто "сгорят" их вложения. Зато завод останется в стране и "откажется" от китайского влияния.

Как же стоит оценивать идею приватизации "Мотор Сич" в целом? Рассказывает для "Правды.Ру" Александр Охрименко, экономист и президент Украинского аналитического центра.

Чем закончится "игра в приватизацию"

Эксперт отмечает, что проект приватизации можно охарактеризовать словом "рэкет".

"Понимаете, какая ситуация: нам лукавят. Да, в "Мотор Сич" есть доля государства, и блокирующий, контрольный пакет принадлежит как раз государству. Но вот в чём проблема: сегодня без частного собственника и без помощи Китая завод не имеет будущего. И по ряду обстоятельств он не может работать, если им будет управлять госчиновник", — рассказывает Охрименко.

За примерами, как оказалось, далеко ходить не надо: достаточно вспомнить историю с заводами "Антонов" и "Южмаш". Они находятся в собственности государства и практически не работают.

"Если сейчас ещё и "Мотор Сич" возьмут под управление чиновники, завод встанет. Просто встанет. Потому что как только начинает управлять госчиновник, — всё, нет ни заказов, ни денег, одна коррупция", — уверен Охрименко.

"Мотор Сич" без Китая: есть ли будущее у завода

Эксперт отмечает, что решение принималось, скорее всего, не одним человеком, а целой группой. Очевидно, что его донесли до президента страны Владимира Зеленского. Но ситуация от этого не меняется — без работы, в том числе с Китаем, завод "умрёт".

"Это ошибочное решение, которое может уничтожить завод", — считает Охрименко.

Если отмотать время чуть назад, примерно в 2020 год, то можно увидеть снижение и ухудшение статистики завода. Но это объяснимо: в мире бушует пандемия коронавируса. При этом стоит помнить, что завод работал даже в самой сложной ситуации.

"Завод работал. И в основном выполнял заказы для Китая. Если сейчас, грубо говоря, китайского инвестора отбросят, поставят там госчиновника, завод просто остановится. По совершенно тривиальной причине: он не имеет будущего без сотрудничества с Китаем", — резюмирует Охрименко.

Разговоры пятилетней выдержки: пример "Антонова" заразителен?

Разговоры о том, что заказы для "Мотор Сич" якобы поступят от внутренних покупателей, просто смешны. Простой пример: тот же "Антонов" ждёт своих "заказов из Украины" примерно 5 лет.

"Возьмём завод "Антонов", который должен делать самолёты. Он не работает. Он вообще в последние, по-моему, 5 лет ни одного самолёта не сделал. Ни одного! Зато постоянно ведутся разговоры. Им управляют госчиновники, говорят, что всё хорошо. Но, по сути, всё разваливается", — отмечает Охрименко.

При этом опыт работы с Китаем есть, он достаточно богатый и беспроблемный. Так что ответы на вопросы, связанные с "Мотор Сич", стоит искать скорее в политической плоскости.

"Есть экономика, есть политика, есть политические амбиции. На сегодняшний момент политические амбиции убивают завод, чисто политические. Никто не смотрит на экономическую составляющую. И это беда, когда политики, грубо говоря, увлекаются своими политическими интригами и создают неразбериху", — подводит итоги эксперт.