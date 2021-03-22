С недовольством по поводу распространения критики и фейков в отношении китайской вакцины Sinovac выступили в администрации Гонконга. По мнению чиновников, попытки саботажа достойны лишь осуждения.
Напомним кратко о ситуации с Sinovac: ранее в СМИ стали поступать данные о том, что после прививки умер 63-летний житель Гонконга. Далее "цепочка смертей от вакцины" продолжилась, и "жертвами вакцины" стали ещё шесть человек.
Все случаи активно обсуждали в СМИ, в частности, звучали предположения о том, что Sinovac вызывает некие опасные побочные эффекты, поскольку все погибшие получили именно эту вакцину.
"Мне бы хотелось осудить небольшое число людей, которые пытаются саботировать наши усилия [по вакцинации].
Они распространяют фейковые новости, дезинформацию, слухи через соцсети, СМИ, иными способами", — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
Правительственные эксперты ранее уточнили, что связи между смертями и вакцинами не выявлено.
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