Администрация Гонконга заступилась за китайскую вакцину

С недовольством по поводу распространения критики и фейков в отношении китайской вакцины Sinovac выступили в администрации Гонконга. По мнению чиновников, попытки саботажа достойны лишь осуждения.

Напомним кратко о ситуации с Sinovac: ранее в СМИ стали поступать данные о том, что после прививки умер 63-летний житель Гонконга. Далее "цепочка смертей от вакцины" продолжилась, и "жертвами вакцины" стали ещё шесть человек.

Все случаи активно обсуждали в СМИ, в частности, звучали предположения о том, что Sinovac вызывает некие опасные побочные эффекты, поскольку все погибшие получили именно эту вакцину.

"Мне бы хотелось осудить небольшое число людей, которые пытаются саботировать наши усилия [по вакцинации]. Они распространяют фейковые новости, дезинформацию, слухи через соцсети, СМИ, иными способами", — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Правительственные эксперты ранее уточнили, что связи между смертями и вакцинами не выявлено.