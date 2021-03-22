Американцы заподозрили подготовку к отставке Байдена

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА "Новости".

Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис.

"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", — утверждает MassiveMemberClub.