Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА "Новости".
Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис.
"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", — утверждает MassiveMemberClub.
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