Глава Минздрава Туниса сделал прививку "Спутником V"

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Министр направился в Арьяну (пригород столицы Туниса — Прим. ред.), где получил первый укол вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.