Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Министр направился в Арьяну (пригород столицы Туниса — Прим. ред.), где получил первый укол вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.
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