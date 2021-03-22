"Обычный грабёж": найдены главные "неудачники" дела "Мотор Сич"

История многострадального украинского завода "Мотор Сич", который в конечном итоге решили приватизировать, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, главными "неудачниками" можно считать не китайских инвесторов или украинские власти, а простых людей.

Данные о ситуации с приватизацией "Мотор Сич" предоставил исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько. Общаясь с изданием "Украинские новости", он подчеркнул: акциями завода владели и жители страны, в том числе — работники завода. Речи идёт о группе в 3 500 человек.

"Арест всех 100% акций и их передача агентству АРМА — это обычный грабёж "маленького инвестора", потому что у "Мотор Сич" насчитывается около 3 500 миноритариев, среди которых есть не только профессиональные институциональные инвесторы и торговцы ценными бумагами, но и сотрудники завода, которые в своё время приняли участие в его приватизации. А ещё, по сути, [Украина] выбрасывает на улицу 17 тыс. сотрудников "Мотор Сичи", потому что управлять промышленными предприятиями наши госменеджеры-хипстеры не умеют, только гробить их и рейдерить", — заявил Семидидько.