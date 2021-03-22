Свою оценку ситуации с протестами у офиса украинского президента Владимира Зеленского дал мэр Киева Виталий Кличко. Политик напомнил читателям своего Telegram о сути демократии, а также раскритиковал протестующих.
Напомним, что протесты у офиса Зеленского вылились в закидывание здания петардами, часть которых попала внутрь. По предварительной оценке, речь пока идёт об ущербе на сумму около 72 тысяч долларов.
Кличко, оценивая ситуацию, сообщил: действия протестующих можно назвать "нецивилизованными".
"Друзья!
Относительно вчерашних событий у Офиса Президента. Можно по-разному относиться к Зеленскому, Стерненко, к политикам и к активистам. Дело — в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти.
Демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка", — напомнил Кличко.
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