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Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана

Мир » Азия » Южная Азия

Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.

Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана

Ранее телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден изучает различные варианты графика вывода американских войск из Афганистана. По словам источников, Пентагон предложил Байдену несколько вариантов: вывести войска к 1 мая, оставить их на неопределенный срок или же на ограниченный период, который может продлиться еще шесть месяцев после согласованного срока – до ноября. В недавнем интервью телекомпании АВС Байден заявил, что США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, но решение на этот счет пока окончательно не принято.

"Мне известно о существующих спекуляциях, что президент принял решение оставить там войска до ноября. Насколько мне - довольно серьезно задействованному в этих обсуждениях человеку - известно, президент не принял решения и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска... Никакого решения пока не было принято. Никакого решения о продолжительности пребывания или численности войск на данный момент не принято", - заявил Остин, как следует из стенограммы его выступления, размещенного на сайте ведомства.

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Автор: Алексей Корнеев
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