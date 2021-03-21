«Позор для США!»: американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию.

Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг, 18 марта, после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.

Многие комментаторы предположили, что Байден не сможет держаться на равных в случае беседы с Путиным.

"Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо бы вообще пошел на это (на беседу. — Прим. ред.)", — считает JackStephens17.

"Не знаю, как Путин будет играть против Байдена, но он обязательно будет это делать! Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину!" — отметил Kay Jay.