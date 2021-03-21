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Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"

Мир » Европа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "RT" рассказал о нападках после решения одобрить использование российской вакцины "Спутник V".

Министр отметил, что решение об использовании вакцины было принято после тщательных проверок национального регулятора Венгрии, чья делегации побывала на местах производства "Спутника V" и изучения соответствующей документации.

"Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" — сказал он.

Сийярто считает, что венгерские власти подверглись нападкам только потому, что "обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад".

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Автор: Алексей Корнеев
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