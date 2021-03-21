Байден счел Камалу Харрис умнее себя

Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.

Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

Во время поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.

"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", — добавил он.

В ответ Харрис отметила в шутливой форме, что "здесь и добавить больше нечего".