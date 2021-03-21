Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.
Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.
Во время поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.
"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", — добавил он.
В ответ Харрис отметила в шутливой форме, что "здесь и добавить больше нечего".
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