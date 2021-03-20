Канадца арестовали за то, что называл ребёнка дочерью, а не сыном

Говорят, каждый мужчина мечтает о сыне. Но канадец Роб Хугланд внезапное превращение своей несовершеннолетней дочери в сына не оценил. И попал под арест.

У жителя города Суррей в канадской провинции Британская Колумбия Роберта Хугланда было всё хорошо в жизни. Ровно до тех пор, пока несколько лет назад его на тот момент 11-летняя дочь не решила, что она — сын. Отец опешил, узнав, что в школе дочку называют другим именем: школьный консультант-психолог поменял имя ребёнка в школьном журнале, не удосужившись сообщить об этом родителям. Помимо этого, девочку снабдили материалами по гендерной идентичности, обнаружив у неё гендерную дисфорию (расстройство гендерной идентичности).

Мать встала на сторону ребёнка, и в 12 лет дочь юридически стала сыном, сменив имя в документах. Затем, по рекомендации школьного психолога и с одобрения матери, "сын" начал принимать тестостерон. Отец попытался воспрепятствовать тому, что его дочери-подростку причиняется необратимый вред, и подал в суд, но проиграл. Суд решил, что мнение отца в данной ситуации не имеет значения. Более того: суд обязал Хугланда признать свою дочь мужчиной и потребовал сохранять молчание об истории её "превращения".

Но Хугланд не смирился. Несмотря на судебный запрет, он дал несколько интервью канадским изданиям и блогерам, надеясь донести свою историю до общественности. "Мне хочется кричать, чтобы другие родители подпрыгнули, когда услышат, и поняли, что происходит. Это спонсируемое государством жестокое обращение с детьми. Но люди даже не знают", — признаётся Роберт. К блогерам, опубликовавшим интервью, пришла полиция с требованием удалить его под угрозой судебного разбирательства, а позже YouTube заблокировал эти видеоматериалы на территории Канады.

"У меня был совершенно здоровый ребёнок. И этот ребёнок был стерилизован и уничтожен без всякой весомой причины. Она никогда не сможет снова стать девочкой в здоровом теле, которое у неё должно было быть. Теперь у неё всегда будет низкий голос. Она будет вынуждена бриться. И никогда не сможет родить", — горько посетовал отец.

Хугланд развёлся с женой, поддержавшей и санкционировавшей этот необратимый гормональный процесс. Но ребёнка продолжил называть дочерью и обращаться в женском роде. Ребёнок же, расстроившись, что отец не оценил "подарок" в виде "сына", заявил в суд, что такое обращение "причиняет боль и является причиной разлома в их ранее тёплых отношениях", сообщило канадское издание The Christian Post.

После этого заявления Роберта Хугланда арестовали за "неуважение к суду". За то, что он продолжал называть своего "сына" дочерью, ему грозит до пяти лет тюремного заключения по статье "семейное насилие". На стороне "сына" — по факту, вся государственная система нынешней Канады: образовательная, медицинская и юридическая. В защиту Хугланда выступают лишь его адвокат, природа и здравый смысл. Кто победит?