МИД Украины возмутил запрет иностранцам владеть землей в Крыму

В МИД Украины пообещали, что запрет иностранцам владеть землёй в Крыму получит "должную оценку международного сообщества" во время саммита Крымской платформы.

На Украине ожидаемо негативно отреагировали на вступление в силу указа президента России Владимира Путина, запрещающего иностранным физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части территории Крыма. По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, Россия продолжает "политику притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова".

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечёт правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", — цитирует его РБК-Украина.

Спикер МИД Украины выразил уверенность, что международное сообщество даст "должную оценку" действиям российских властей. Это должно произойти в ходе запланированного на август заседания Крымской платформы.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы", — подчеркнул Олег Николенко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму.