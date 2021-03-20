Протест против карантина и вакцинации проходит в Киеве

Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, 20 марта, сообщило издание "Страна".

С 20 марта Киеве действуют усиленные карантинные ограничения, согласно которым в столице запрещено проводить массовые мероприятия.

"В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью "Stop fake pandemic" (остановите фейковую пандемию — ред.). Также протестующие выступают против вакцинации", — сообщает издание на своем сайте.