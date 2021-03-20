Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.
"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca", - сказал Дворчик.
Также он отметил, что растет число людей, которые не являются на прививку.
"У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.
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