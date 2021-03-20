Украине необходим план действий по членству в НАТО

Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью агентству "Укринформ".

"Сегодня уровень нашего взаимодействия с альянсом, как и уровень внутренних трансформаций несравнимы с 2008 годом. Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство", — сказала Стефанишина.

По ее словам, план действий — это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

"Думаю, странам Европы очень важно обеспечить таким образом стабильность в регионе, усилить безопасность в Черноморском регионе. Соединенные Штаты, где новый президент задекларировал восстановление геополитической роли США в мире, думаю, тоже будут способствовать такому решению. Сейчас готовится встреча лидеров НАТО, и мы надеемся, что украинский вопрос будет в повестке дня", — добавила Стефанишина.