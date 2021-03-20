Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
"Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае Россия ведет себя еще сдержанно", — написали они.
Немецкий журналист также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они "затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания".
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