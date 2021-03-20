Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области страны заявил, что разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном выгодно как Еревану, так и Баку. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Разблокирование коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться", — сказал он.
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