Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, что у инцидента были всем "прекрасно понятные" причины.
"Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — отметил Пушков, напомнив, что глава Соединенных штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.
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Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.