Пушков прокомментировал падения Байдена на трапе

Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, что у инцидента были всем "прекрасно понятные" причины.

"Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — отметил Пушков, напомнив, что глава Соединенных штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.