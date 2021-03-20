Зеленский хочет ввести «экономические паспорта» для украинцев

Все родившиеся на Украине дети смогут по "экономическому паспорту" получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста, анонсировал новый проект президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — сообщил он.