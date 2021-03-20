Все родившиеся на Украине дети смогут по "экономическому паспорту" получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста, анонсировал новый проект президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — сообщил он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.