Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ от общения с Путиным

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента США Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова передает Fox News.

Республиканец считает, что диалог двух лидеров "не закончится как "Рокки IV".

"Я не думаю, что американец победит", — сказал Гетц.

Он отметил, что Владимир Путин очень эффектно ответил на высказывание о нем президента США.

Гетц также пошутил над отношениями между Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

"В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", — рассказал политик.