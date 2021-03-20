Член Палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента США Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова передает Fox News.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров "не закончится как "Рокки IV".
"Я не думаю, что американец победит", — сказал Гетц.
Он отметил, что Владимир Путин очень эффектно ответил на высказывание о нем президента США.
Гетц также пошутил над отношениями между Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
"В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", — рассказал политик.
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