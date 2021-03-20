Второй корабль американских ВМС, эсминец Thomas Hudner, направляется в Черное море, сообщает 6-й флот США в Twitter.
"Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Корабли и авиация ВМС США регулярно проводят операции в регионе Черного моря в рамках поддержки наших союзников и партнеров по НАТО", - говорится в сообщении.
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