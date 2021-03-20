Поклонская прокомментировала «максимальные санкции» СНБО

Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть другие фамилии — настоящих предателей и разрушителей Украины, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в Telegram-канале.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.

"Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", — написала Поклонская.