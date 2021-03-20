Экс-президент Афганистана Карзай прокомментировал план США

Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай в интервью Sputnik Afghanistan, отвечая на вопрос, не является ли проект США навязыванием воли чужой страны афганскому народу.

"Нет, нет. Мы сами все сделаем, народ Афганистана сам все сделает. А это просто предложение США, и это вовсе не значит, что мы его примем с закрытыми глазами. Мы изучим проект и посмотрим, есть ли у других стран мнения, взгляды, проекты", — сказал Карзай.