Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай в интервью Sputnik Afghanistan, отвечая на вопрос, не является ли проект США навязыванием воли чужой страны афганскому народу.
"Нет, нет. Мы сами все сделаем, народ Афганистана сам все сделает. А это просто предложение США, и это вовсе не значит, что мы его примем с закрытыми глазами. Мы изучим проект и посмотрим, есть ли у других стран мнения, взгляды, проекты", — сказал Карзай.
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