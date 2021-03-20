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Пять чиновников Белого дома уволили за употребление марихуаны

Мир » Северная Америка

Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по этому пункту, признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме", — написала Псаки.

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Автор: Алексей Корнеев
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