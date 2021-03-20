Пять чиновников Белого дома уволили за употребление марихуаны

Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по этому пункту, признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме", — написала Псаки.