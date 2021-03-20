Аваков забеспокоился о «горячей войне» для Украины

Заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Байден в недавнем интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

"Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы", — сказал Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".