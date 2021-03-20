Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, говорится в указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе. Отмечается, что речь идёт о Сбербанке и Проминвестбанке.
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