Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, говорится в указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе. Отмечается, что речь идёт о Сбербанке и Проминвестбанке.