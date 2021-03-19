В субботу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве на три недели — до 9 апреля — вводится жесткий карантин.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, по сравнению с январем в полтора раза возросла смертность от осложнений при COVID-19. В итоге Киев "переносится" в красную зону.
Запрещаются массовые, в том числе развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, занятия на спортплощадках, а также богослужения, если для последних не обеспечены не менее 10 кв. м. на человека. Общепит будет действовать исключительно навынос.
Администрация Киева рекомендует частным предприятиям максимально перейти на "удаленку", а общественный транспорт будет работать, но с заполняемостью не более 50% сидячих мест.
Ранее киевскому премьеру Денису Шмыгалю потребовалось всего одно слово, чтобы описать украинскую ситуацию с коронавирусом.
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