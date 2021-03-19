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Экс-замглавы "Военторга" признал себя виновным по трем пунктам в США

Мир » Соотечественники » Америка

Обвиняемый в США по пятидесяти пунктам экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф признал себя виновным по трем из них.

Экс-замглавы "Военторга" признал себя виновным по трем пунктам в США

Это дача десятитысячной взятки в попытке добиться депортации из Америки некого третьего лица, эпизод визового мошенничества и то, что в 2012 году он не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов, передает ТАСС.

Прочие 47 пунктов будут отклонены при вынесении приговора, которое состоится в сентябре 2021 года. Материалы суда не дают понять, какое наказание угрожает Тейфу сейчас, но изначально речь шла о максимум 20 годах лишения свободы. Тейфу, его супруге Татьяне и еще троим лицам инкриминировался сговор с целью легализации преступно нажитых средств.

Все это связывалось именно с тем периодом, когда Тейф был замдиректора "Военторга" — компании, которая по контракту с Министерством обороны РФ обеспечивает российскую армию товарами и услугами.

В 2019 году один из фигурантов дела признал свою вину за участие в махинациях Тейфа и был оштрафован на 1,1 тысячи долларов.

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Автор: Михаил Закурдаев
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