Экс-замглавы "Военторга" признал себя виновным по трем пунктам в США

Обвиняемый в США по пятидесяти пунктам экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф признал себя виновным по трем из них.

Это дача десятитысячной взятки в попытке добиться депортации из Америки некого третьего лица, эпизод визового мошенничества и то, что в 2012 году он не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов, передает ТАСС.

Прочие 47 пунктов будут отклонены при вынесении приговора, которое состоится в сентябре 2021 года. Материалы суда не дают понять, какое наказание угрожает Тейфу сейчас, но изначально речь шла о максимум 20 годах лишения свободы. Тейфу, его супруге Татьяне и еще троим лицам инкриминировался сговор с целью легализации преступно нажитых средств.

Все это связывалось именно с тем периодом, когда Тейф был замдиректора "Военторга" — компании, которая по контракту с Министерством обороны РФ обеспечивает российскую армию товарами и услугами.

В 2019 году один из фигурантов дела признал свою вину за участие в махинациях Тейфа и был оштрафован на 1,1 тысячи долларов.